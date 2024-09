Inter, contro la Stella Rossa per vincere | Le probabili formazioni

Simone Inzaghi si gode la vittoria dell’Inter ma pensa subito al prossimo ostacolo che si chiama Stella Rossa. Spazio alla Champions League, i nerazzurri ospitano la Stella Rossa, pochi cambi in formazione, unica novità in casa Inter dovrebbe esser rappresentata in difesa da Pavard in campo al posto di Bisseck. Per il resto tutto confermato, con Frattesi a centrocampo al posto di Barella infortunato.

Inter – Stella Rossa formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-3-3): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik, Silas; Radonjic, Bruno Duarte, Olayinka. All. Milojevic.