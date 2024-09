Inter, Correa è ancora un esubero | Niente Panathinaikos, sirene turche per lui

Il futuro di Joaquin Correa non sarà al Panathinaikos. Sembrava molto vicino il passaggio dell’argentino al club greco, ma nelle ultime ore la trattativa è saltata nonostante fosse stato raggiunto già l’accordo tra le parti. La causa è il poco tempo a disposizione per chiudere l’affare. Correa resta sul mercato, ci pensano alcuni club turchi

Correa per l’Inter resta sempre sul mercato. E ci sono alcuni club ancora interessati a lui. Nelle ultime ore infatti qualche richiesta di informazioni è arrivata dalla Turchia. L’argentino sta riflettendo sul da farsi: rimanere all’Inter partendo molto dietro nelle gerarchie o lasciare definitivamente il club nerazzurro per cominciare una nuova stagione. Nell’ultima stagione, Correa si è trasferito in prestito al Marsiglia, collezionando solamente 19 presenze e nessun gol. L’argentino non è stato inserito nella lista Champions nerazzurra e difficilmente troverà spazio in questa stagione.