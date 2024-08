Inter, domani ultimo test prima di Genova: le ultime sugli infortunati

L’Inter domani affronterà il Chelsea a Stamford Bridge, ultima amichevole prima dell’inizio del campionato che avverrà sabato prossimo alle ore 18:30 contro il Genoa a Marassi. I nerazzurri ritroveranno Lautaro dopo le vacanze, e per l’argentino saranno i primi minuti della sua nuova stagione.

Inter, affaticamento muscolare per Calhanoglu non partirà per Londra

Precauzione invece per Calhanoglu che si è fermato per infortunio e ieri ha svolto allenamento personalizzato, molto probabilmente non partirà per Londra cercando di recuperare al meglio per la prima giornata di campionato dal affaticamento muscolare. Per quanto riguarda De Vrij, il difensore salterà il Genoa per un risentimento al bicipide femorale della coscia sinistra. Procedono spediti invece i recuperi di Taremi e Arnautovic come riferisce Fcinter1908.it.