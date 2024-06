Simone Inzaghi ha chiesto un quinto attaccante, il sogno dell’Inter è arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa, da tempo nel mirino. Per arrivare all’islandese è necessario versare nelle casse del Grifone un bel tesoretto.

Inter, in attacco, il sogno, resta Gudmundsson

La società nerazzurra sta lavorando da mesi alla strategia da presentare sul tavolo dei liguri. Facendo due conti, servono almeno due cessioni per arrivare all’islandese. Il primo in partenza potrebbe essere Valentin Carboni che ha richieste in Italia e all’estero. L’altra è legata all’uscita del 35enne Marko Arnautovic. Con la sua cessione, oltre a liberarsi un posto in attacco, si andrebbe a risparmiare anche un bel po’ di soldi, considerando lo stipendio, circa 3,7 milioni di euro a stagione.

Gudmundsson ha giocato una grande stagione, facendosi poi mettere gli occhi addosso da parecchi club. Il primo club a mostrare interesse è stato proprio l’Inter. L’attaccante piace perché è giovane, ha 26 anni, ha la giusta esperienza internazionale e ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza sul campo; così come anche di essere duttile. Quest’ultima caratteristica rende il giocatore utilizzabile in varie posizioni sul campo: da seconda punta a trequartista, ma anche da mezzala.