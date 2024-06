Inter, Biasin conferma tutto: “Arnautovic ha ribadito di voler restare”

Marotta è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante, e l’offerta rifiutata dal Genoa ieri per il suo bomber Gudmudsson non fa ben sperare i tifosi dell’Inter, che vorrebbero, oltre ad Arnautovic e Taremi, un profilo più giovane per prendere il posto di Thuram o Lautaro in caso di indisponibilità.

Inter, anche Inzaghi vuole trattenere Arnautovic

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse da parte di alcuni club, tra cui la Fiorentina, per l’attaccante neroazzurro Arnautovic, la cui partenza potrebbe provocare un generare un’accelerata da parte di Ausilio per l’attaccante del Genoa.

Le intenzioni dell’ex Bologna per il suo futuro sono però molto chiare, come riferito da Fabrizio Biasin ai microfoni di IoTifoInter. Ecco le sue parole: “Lui ha ribadito a più riprese di avere intenzione di restare e questa cosa va rispettata. Vi assicuro che metterlo alla porta non è l’intenzione della società e dell’allenatore: poi, arrivassero proposte che possono piacere a lui e interessare il club, verranno prese in considerazione. Ma al momento non c’è nessuno all’Inter che gli sta indicando la via d’uscita”.