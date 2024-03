Inter-Genoa, nerazzurri a caccia del +15 | Le formazioni

Inter a caccia del +15, il passo falso della Juve al Maradona spinge i nerazzurri a dare il massimo nel posticipo col Genoa. Per i ragazzi di Inzaghi l’occasione è ghiotta, possibile allungo per una vera fuga scudetto. Il tecnico piacentino si affita in attacco alla coppia Lautaro Martinez-Sanchez.

Inter-Genoa: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De WInter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, retegui. Allenatore: Gilardino