Inter, in corsa per Papu Gomez : scontro con il Siviglia

Atalanta, sempre più vicino l’addio al Papu

Una soluzione per Papu Gomez proprio non si riesce a trovare. Diverse le società che hanno mostrato interesse, ma nessuna di queste ha mai provato l’affondo. Nelle ultime ora riaprono Inter e Siviglia, e l’Atalanta disposta a rivedere anche il prezzo che fino a ieri si aggirava intorno ai 10 milioni di euro. Oggi l’argentino potrebbe essere rilasciato senza chiedere un indennizzo e addirittura con un 50% di ingaggio pagato se l’acquirente fosse un club non coinvolto nella lotta Champions.

Papu, ecco il Siviglia, ma spunta anche l’Inter

Il club bergamasco nelle ultime ore è in trattativa con il Siviglia che, a sua volta ha battuto ferro caldo per chiudere definitivamente la trattativa e portare l’attaccante in Spagna. Il problema però è il giocatore che non vuole lasciare l’Italia, allo stesso tempo vuole andare in una squadra competitiva che sia anche nelle zone della sua ormai ex Atalanta. E su queste basi ecco che la società apre all’Inter. Marotta è disposto ad avviare una trattativa molto velocemente, uno come il Papu andrebbe benissimo all’Inter e ad Antonio Conte, ma è necessaria un’operazione a titolo gratuito secondo quanto riporta Sportmediaset. Il mercato è oramai agli sgoccioli, l’Atalanta si affretta a dire addio al suo capitano.