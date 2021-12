Inter, Inzaghi sorride: recuperato per il Real Madrid

Può tornare a comporsi la difesa titolare

L’Inter affila le armi in vista dell’ultima partita dei gironi di Champions League, in programma domani, contro il Real Madrid. I nerazzurri sono già qualificati con 10 punti conquistati (lo Sheriff, terzo, è a quota 6 punti e non può più sperare nella qualificazione), ma lo scontro del Bernabeu sarà importante sia per testare la crescita dei meneghini, sia per provare a conquistare la vetta del girone per avere un importante vantaggio nei sorteggi per gli ottavi di finale

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: il tecnico ritroverà infatti Stefan De Vrij che è stato ai box nelle ultime partite a causa di un problema muscolare. Come riporta Tuttosport, il difensore olandese figurerà nella lista dei convocati anche se non è certo il suo impiego dal primo minuto.