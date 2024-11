Inter, Inzaghi: “Quando si parla di 23 titolari non lo si dice per dire. Sappiamo che non subire può fare la differenza”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato, per Amazon Prime Video, la vittoria contro l’Arsenal.

Inter, Inzaghi: “Alcuni avevano bisogno di tirare il fiato”

Quanto è importante la risposta dalle rotazioni?

“Chiaramente sono risposte importanti. Quando si parla di 23 titolari non lo si dice per dire. C’è bisogno. Abbiamo giocato ogni 72 ore e non è semplice. L’Arsenal è fortissima, ha giocato a ritmi elevatissimi. Ci godiamo la vittoria. Domani penseremo alla settima partita in 20 giorni”.

Scegli per tecnica o per turnover?

“Abbiamo avuto dei problemi. Abbiamo avuto diversi giocatori che avevano giocato tanto, ma avevano bisogno di tirare il fiato. Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram avevano giocato di più e c’era bisogno di riposo. I cambi sono stati fatti senza problemi. Al di là, ci sono degli strumenti che ci fanno capire chi deve fermarsi”

Quanto fa godere non subire zero gol?

“Abbiamo giocato contro Arsenal e Manchester City ed è motivo di grande orgoglio. Sappiamo che non subire può fare la differenza. Il calendario non è agevole, avremo Lipsia e Leverkusen, e saranno due gare impegnative”.