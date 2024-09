Inter-Juventus, è grande sfida per David. L’attaccante canadese come Zielinski e Taremi?

“L’Inter è già al lavoro per il futuro. E con la stessa filosofia che ha caratterizzato gli ultimi anni. L’obiettivo sono i parametri zero di valore assoluto. E già da ora si valutano le prime situazioni interessanti. La prima è rappresentata da Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in queste ultime sessioni di mercato è stato nel mirino di diversi club italiani. Il Napoli ci ha pensato molto, il Milan idem ma poi le richieste sempre molto alte del club francese non hanno mai fatto decollare le trattative. David finora non ha preso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo con il Lille e proprio per questo è pronto per diventare una grande occasione di mercato. L’Inter ci sta pensando in maniera concreta ed è decisa a farsi avanti per tentare di bloccarlo per giugno. L’idea sarebbe quella di fare come con Taremi e Zielinski. Se questo non fosse possibile, il club nerazzurro potrebbe anche provare a fare un’offerta al Lille già a gennaio per mettersi in prima fila e anticipare la concorrenza. Tra l’altro potrebbe rappresentare un’opportunità anche per la Juventus. E se questa è un’operazione proiettata in vista del prossimo anno, l’Inter sta accelerando per sistemare l’ultima situazione che è rimasta in sospeso, ovvero il rinnovo di Dumfries. Il discorso con l’esterno olandese parte da lontano. Ci sono stati momenti in cui tutto sembrava molto difficile ma ora la fumata bianca è davvero a un passo con un nuovo accordo, almeno fino al 2027, che permetterà a Dumfries di guadagnare intorno ai 4 milioni di euro a stagione”.

E’ derby d’Italia anche per David

Sono queste le parole di Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.it, che svela come l’attaccante canadese sia un grande obiettivo di mercato sia dell’Inter che della Juventus, che ha bisogno in assoluto di un vice Vlahovic. Dall’altra parte però Ausilio non molla e vuole completare un reparto già forte delle presenze di Lautaro Martinez, Taremi e Thuram.