Nerazzurri ospitano i salentini, questo pomeriggio alle 18. Out Lautaro Martinez e Sanchez, dentro la coppia composta da Thuram e Arnautovic. Difesa con Bisseck, favorito a Pavard, recuperato e rientrato in Coppa Italia contro il Bologna, accanto ad Acerbi e Bastoni. Centrocampo affidato ai soliti Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, con Darmian e Carlos Augusto. Tra i pali torna Sommer. Assente della gara anche Dimarco.

Al fianco di Thuram ci sarà Arnautovic

D’Aversa sceglie Gallo, che vince il ballottaggio con Dorgu, come laterale di difesa a comporre il quartetto con Gendrey, Pongracic e Baschirotto. In mediana Ramadani, regista, con Gonzalez e Oudin. Attacco affidato a Strefezza, Banda e Piccoli. Panchina per Krstovic. In porta c’è Falcone.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D’Aversa.