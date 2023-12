Federico Dimarco non potrà essere arruolabile da Simone Inzaghi per la partita contro il Lecce. Dopo aver perso Lautaro Martinez, il tecnico piacentino deve fare i conti con un altro infortunio. L’esterno nerazzurro, dopo gli esami presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Ora il rientro del giocatore si prospetta per il 2024 e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Inter, il comunicato del club sulle condizioni del giocatore

Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Questo il comunicato dell’Inter sulle condizioni dell’esterno che ora dovrà stare fermo ai box.