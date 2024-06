Romania-Ucraina, le ultimissime sulle formazioni

Si apre la quarta giornata di gare di UEFA EURO 2024 con la sfida d’esordio del Gruppo E tra Romania e Ucraina all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, oggi alle 15. Formazione di Rebrov in campo con il 4-3-3. Il tecnico ucraino affida l’attacco a Dovbyk, supportato da Tsygankov e Mudryk ai lati. In mezzo al campo Sudakov, Shaparenko e Stepanenko. Per la nazionale rumena dal 1′ i due Marin in diga di mediana. In avanti Mihăila, con Stanciu, Man e Drăguș sulla trequarti.

Romania-Ucraina, le probabili formazioni:

ROMANIA (4-2-3-1): Nița; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; Marius Marin, Răzvan Marin; Stanciu, Man, Drăguș; Mihăila. CT. Iordănescu.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. CT. Rebrov.