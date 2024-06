Romania-Ucraina, probabili formazioni e dove vederla

Romania e Ucraina aprono le danze del girone E all’Allianz Arena lunedì 17 giugno alle ore 15. In 16 partite giocate agli Europei dalla Nazionale rumena è arrivata una sola vittoria (5N, 10P). L’Ucraina, invece, su 11 partite giocate ne ha perse 8 e vinte le restanti 3. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo.

Probabili formazioni Romania-Ucraina

ROMANIA (4-2-3-1): Nița; Rațiu, Drăguşin, Rus, Bancu; M. Marin, R. Marin; Stanciu, Man, Drăguş; Mihăila. All. Iordanescu

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. All. Rebrov