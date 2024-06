Il Milan, dopo aver ufficializzato il nuovo tecnico, pensa alla rivoluzione dell’organico. Ci saranno diversi cambiamenti, tra i ruoli che potrebbero cambiare e molto, ci sono quelli del terzino destro, quello sinistro e i centrali, quindi in difesa. Per Mike Maignan c’è una conferma, dovrebbe restare a difendere la porta.

Milan, sempre più vicini ad Emerson Royal

La dirigenza lavora ad un giocatore da diversi mesi: Emerson Royal del Tottenham. Il terzino brasiliano, classe ’99, vuole giocare a Milano, e sembra aver già trovato un accordo, tant’è che il Milan potrebbe chiudere molto facilmente l’operazione, trovando un accordo con gli Spurs per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La prossima settimana può essere importante in questo senso.

Non solo Emerson Royal, a Via Aldo Rossi hanno un altro nome in lista: Rafa Marin, centrale difensivo del 2002 di proprietà del Real Madrid ma nell’ultima stagione è andato in prestito all’Alaves. Su Marin c’è anche il Napoli guidato da Antonio Conte, quindi si dovrà capire se si troverà un accordo.

Infine c’è da valutare anche il . Il terzino francese potrebbe partire, verso il Real Madrid o Bayern Monaco, in questo caso, la fascia sinistra rossonera sarebbe completamente da ristrutturare. Gli altri giocatori attualmente in corsia sono infatti Florenzi (con cui Fonseca ha rotto ai tempi della Roma) e il giovane Bartesaghi (per lui possibile un prestito in Serie B oppure una stagione nel Milan U23).