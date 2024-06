Inter, il futuro di Valentin Carboni è tutto da scrivere | Ausilio vuole tenerlo

Valentin Carboni farà parte della spedizione argentina per la Copa America prima di decidere sul suo futuro, che avrà contorni più definiti solo dopo la kermesse continentale. Ausilio ha parlato di due possibili strade (la permanenza agli ordini di Inzaghi o un nuovo prestito) e non ha parlato di cessione ma tutto dipenderà dalle offerte.

Valentin Carboni può restare, si pensa ad un’operazione alla Fabbian

Secondo Tuttosport però una permanenza all’Inter è difficile mentre non è da escludere una cessione. “A oggi, il cartellino vale già 30 milioni e molto dipenderà anche dall’orientamento di Oaktree, senza dimenticare anche un eventuale ‘salvataggio in corner’ rappresentato dalla possibilità di trovare un acquirente che, come fatto dal Bologna per Fabbian, conceda all’Inter la possibilità di ricomprare l’argentino a una cifra prestabilita”, scrive il quotidiano.