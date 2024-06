Verso Spagna-Italia, Di Biagio: “Barella nel 2019 stravinse il duello con Fabian Ruiz, mi ricorda Toni Kroos”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Luigi Di Biagio ha parlato di Nicolò Barella (che nel settembre 2017 fece esordire in Under 21).

La sua evoluzione, tecnica e tattica.

“A volte era un po’frenetico, voleva tutto e subito, oggi invece dà tranquillità anche nei momenti complicati, oltre ai tempi di gioco. Non ha paura di giocare nel traffico, con l’avversario addosso, non si innervosisce per cose stupide come un tempo”.

E fa anche il metodista.

“Lui è nato davanti alla difesa, oggi torna lì con la maturità del giocatore che ha già giocato 3-400 partite di livello. Ma lì lo vedo bene a due, non da regista

puro: come ha giocato con l’Albania. Perdere la posizione con Jorginho accanto è diverso che farlo da play basso e si può permettere di andare al posto di Frattesi, di Jorginho, addirittura di Di Lorenzo quando viene dentro il campo. Lui è cresciuto, il calcio è cambiato e la sua vecchia esuberanza è funzionalissima per come si gioca oggi”.

Di Biagio: “Barella un misto tra il primo De Bruyne e il primo Kroos”

Lo sarà anche giovedì, contro il centrocampo della Spagna?

“Le racconto un altro Italia Spagna che Nicolò farà bene a ricordare: Europeo 2019, 3-1 per noi e lui stravinse un duello favoloso con Fabian Ruiz”.

Ma riesce a dire a chi paragonerebbe Barella?

“Con una fisicità diversa, è un misto fra il primo De Bruyne, che era più centrocampista di adesso, e il primo Kroos, che era più incursore”.