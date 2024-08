Inter-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio contro il 2-2 non ha smorsato i sogni di gloria dell’Inter, che vuole la prima vittoria in campionato. Confermato il solito 3-5-2 per Inzaghi, con Taremi alla prima da titolare. La sfida di San Siro andrà in onda su Sky Sport.

Inter-Lecce, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.