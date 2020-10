Inter-Milan, le formazioni e dove vederla in tv

Inter-Milan, un derby da covid…

Oggi alle 18.00 in campo Inter e Milan nel derby della Madonnina. Una stracittadina condizionata dal Covid, assenze e giocatori che rientrano dopo lo stop forzato, per un derby anomalo ma pur sempre un derby. Sfida nella sfida quella tra Ibrahimovic e Lukaku, lo svedese rientra dalla pausa forzata causa coronavirus, il bomber belga sogna di decidere il primo derby stagionale e rilanciare l’Inter in chiave scudetto. Una sfida da non perdere, in palio tre punti pesanti.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

Dove vederla in tv

Inter-Milan (calcio d’inizio alle ore 18, in diretta tv su Sky Sport)