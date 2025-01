Inter – Milan, le scelte di Fonseca e Conceição: le formazioni

In palio la Supercoppa Italiana.

Inter senza Thuram. C’è Taremi accanto a Lautaro Martinez in attacco. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, supportati da Dumfries, grande protagonista della semifinale contro l’Atalanta, e Dimarco. In difesa, davanti a Sommer, il terzetto composto da Bisseck, De Vrji e Bastoni.

Conceição opta per il 4-2-3-1. Confermati Tomori e Thiaw al centro della difesa, con Emerson Royal e Theo Hernandez sulla corsie laterali. Centrocampo Musah e Fofana. In avanti Morata, con Jimenez, Reijnders e Pulisic sulla trequarti. Tra i pali: Maignan.

Inter – Milan, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceição.