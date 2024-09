Inter-Milan, numeri e statistiche del derby della Madonnina | I numeri dicono che…

Inter–Milan, il derby dei derby. Una stracittadina che vale doppio, mai come questa volta in palio più che i semplici tre punti. Sei sconfitte di fila nei derby, il dato che spaventa il popolo rossonero e una statistica da invertire. Un’Inter invece determinata ad allungare la striscia positiva nei derby della Madonnina e confermarsi squadra da battere in campionato, dimenticando in fretta il mezzo passo falso col Monza. Un derby da non perdere, di fronte Inzaghi forte del tricolore conquistato nella scorsa stagione e quel Fonseca per molti in bilico, impegnato in un derby da ultima spiaggia.

Le statistiche del derby Inter-Milan

Il derby d’andata tra nerazzurri e rossoneri si gioca nelle prime cinque giornate di Serie A per la quinta volta negli ultimi sei campionati, a partire dalla stagione 2019/20. Dal 2017/18, l’Inter ha prevalso in nove degli ultimi 14 Derby della Madonnina (con 2 pareggi e 3 sconfitte). In termini di successi, i nerazzurri hanno fatto meglio solo contro l’Udinese e l’Hellas Verona (10 vittorie contro entrambe). Sul fronte dei gol, l’Inter ha segnato di più solo contro Genoa (31 reti) e Sampdoria (30), rispetto ai 29 realizzati contro il Milan.

Negli ultimi sei derby in tutte le competizioni, l’Inter ha sempre vinto, accumulando un risultato complessivo di 14-2, stabilendo così il record di vittorie consecutive nella storia del derby cittadino. Nessuna squadra milanese ha mai raggiunto sette vittorie di fila in questo confronto, anche se il Milan ha eguagliato la striscia di sei vittorie consecutive in due occasioni: la prima tra il 1911 e il 1913, e la seconda tra il 1946 e il 1948.

Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide disputate alla quinta giornata di campionato, ottenendo cinque vittorie e due pareggi. L’ultima di queste partite si è conclusa con un 3-2 in favore dei rossoneri nel settembre 2022, durante la stagione 2022/23.

Inter-Milan, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Pavlovic, Tomori, Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Abraham.