Inter – Napoli, la sfida scudetto è servita | Le formazioni

Sfida scudetto a San Siro, domani sera si giocherà Inter – Napoli. Inzaghi e Conte sanno benissimo il peso dei tre punti in palio, una sfida che vale doppio, per il morale e per la classifica. In campo i migliori, per un posticipo tutto da vivere.

Inter – Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte