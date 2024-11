Inter-Napoli, le ultimissime da San Siro: le probabili formazioni e dove vederla

Domenica 10 novembre, alle 20.45, San Siro ospiterà una sfida che promette scintille: l’Inter, seconda in classifica e reduce da due vittorie consecutive, affronta il Napoli, capolista della Serie A. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza, con i nerazzurri che cercheranno di superare i partenopei in vetta, mentre il Napoli vorrà difendere il primato e allungare sul gruppo delle inseguitrici.

Le Scelte di Simone Inzaghi per l’Inter

Dopo aver ruotato la squadra in Champions League, Simone Inzaghi recupera i suoi titolarissimi per questa sfida cruciale. In attacco, la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram tornerà a guidare l’attacco dell’Inter, mentre a centrocampo il regista sarà ancora Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Le corsie esterne vedranno Darmian a destra e Dimarco a sinistra, mentre in difesa il trio centrale sarà composto da Pavard, Acerbi e Bastoni.

Il Napoli di Conte si presenta al Comando

Il Napoli, capolista, ha ormai trovato la sua quadratura e si presenta a San Siro con l’obiettivo di difendere il primato. Conte si affida al suo collaudato 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. A centrocampo, il trio sarà formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. In difesa, la coppia centrale vedrà Rrahmani e Buongiorno, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce.

Inter-Napoli, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore: Conte

Dove Vederla in TV e Streaming

La sfida tra Inter e Napoli, valida per la dodicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Una partita dal sapore di scudetto, con le due squadre che lottano per il primo posto e daranno sicuramente spettacolo sul campo. Chi riuscirà a prevalere in questa sfida di alta classifica?