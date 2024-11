Inter – Napoli, tutto sul posticipo | Le probabili formazioni

Inter – Napoli, sfida scudetto a San Siro. I due allenatori preparano il big match tricolore, ancora qualche dubbio per Inzaghi e Conte per una sfida dove i tre punti in palio sono pesantissimi.

Probabili formazioni Inter Napoli 12^ giornata

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka/Gilmour, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia