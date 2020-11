Inter, nome nuovo per il vice Lukaku. Eriksen all’Atletico Madrid?

Spunta un nuovo profilo per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Eriksen può andare da Simeone



Nonostante in casa Inter sta tenendo banco il futuro di Antonio Conte, la società sta lavorando per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercatoweb, il vice-Lukaku potrebbe venire dalla Cina: l’ex Porto Hulk. Gli agenti del brasiliano l’hanno proposto alla società nerazzurra, il contratto del brasiliano scade a dicembre e quindi sarebbe un’occasione a costo zero. Il 34enne, quindi, si aggiunge alla lista degli attaccanti anche se al momento l’obiettivo principale è Milik del Napoli.

Capitolo Eriksen. Secondo quanto riferito da Elgoldigital.com, Pablo Simeone lo vorrebbe all’Atletico Madrid. Spunta l’ipotesi di scambio con Stefan Savic, ex difensore della Fiorentina. Simeone però non vorrebbe privarsi del montenegrino e quindi sta prendendo corpo l’ipotesi del prestito secco fino a giugno. Marotta vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo ma l’ipotesi Atletico Madrid non è da escludere.