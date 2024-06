Momento intenso di mercato all’Inter. La società milanese lavora non solo ai rinnovi, ma si guarda anche al futuro perché la rosa non è delle più giovani e primo o poi i senatori dovranno essere sostituiti. La dirigenza sta facendo sondaggi anche su diversi profili di giovani, tra cui Adrian Bernabé.

Inter, si punta al talento spagnolo Bernabé

L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quello di piazzare il colpo con il Parma, con la prospettiva da far crescere il giocatore in nerazzurro per poi giorno diventare il sostituto di Calhanoglu in zona di regia.

Il talento del Parma, cresciuto nell’Espaniol e arrivato in Italia dopo l’esperienza al Manchester City, ha tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore. Marotta starebbe contrattando con i ducali da diverso tempo, i quali valutano il trequartista almeno 12 milioni di euro, prezzo pronto a salire.

Per evitare di perdere il giocatore, l’Inter vorrebbe accelerare i tempi e assicurarsi uno dei talenti più interessanti del nostro campionato. L’accelerata di Marotta è dovuta anche alle ultime voci su Calhanoglu, che potrebbe partire alla volta della Germania.