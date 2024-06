Inter, Oristanio verrà riscattato dal Cagliari | I nerazzurri possono esercitare il controriscatto

Inter, operazione da 4 milioni di euro per il riscatto del Cagliari per Oristanio

Gaetano Pio Oristanio quest’anno in prestito a Cagliari potrebbe essere riscattato dai sardi. Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda l’attaccante in prestito dall’Inter con ogni probabilità rimarrà in Sardegna, con i rossoblu pronti a pagare il riscatto di 4 milioni di euro nelle casse nerazzurre. L’Inter dall’altra parte avrà tempo fino alla prossima settimana per esercitare il controriscatto di 4,5 milioni di euro, con l’ottimismo dei nerazzurri sull’operazione in quanto potrebbe essere significativa la volontà del calciatore di rimanere a Milano.