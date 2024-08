Inter-Palacios, ci siamo. E se esce anche Correa affondo decisivo per Chiesa

L’Inter lavora a grandi passi verso la fine del mercato, consapevole che potrebbero arrivare due regali per Simone Inzaghi. Infatti, Tomas Palacios è sempre più vicino verso Milano.

L’Inter chiude in bellezza il mercato? Le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato raggiunto l’accordo tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia, dove il giovane difensore è attualmente in prestito con diritto di riscatto. Ora che l’intesa pare essere arrivata, l‘Inter è pronta a sborsare 6 milioni di euro per arrivare al giovane difensore. Non è finita qui però, perchè con le possibili cessioni di Correa e Arnautovic, l’Inter potrebbe tentare l’affondo per Federico Chiesa.