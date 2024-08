Chiesa-Inter, il piano di Marotta | La Roma ci pensa ma…

Tra Chiesa e la Juve c’è… l’Inter. La Roma ci pensa se parte Dybala

Il futuro di Chiesa resta in bilico, l’attaccante della Juve e della nazionale vive ormai da separato in casa a Torino, Thiago Motta non cambia idea, l’esterno non rientra nel progetto tecnico, è sul mercato. Questo il diktat in casa bianconera ma tra i possibili scenari si prospetta il più clamoroso, che vedrebbe il calciatore accasarsi a Milano, sponda Inter. Dietro i tentennamenti dell’attaccante ci sarebbe proprio l’Inter, con Marotta deciso ad attendere il momento migliore per l’affondo, giocando a ribasso per assicurarsi il giocatore. Chiesa a gennaio potrebbe liberarsi a parametro zero, l’idea dell’Inter sarebbe quella di tentare l’affondo nel finale di mercato, pronta a mettere sul piatto un’offerta economicamente non esaltante per i bianconeri, che però potrebbero decidere di accettare pur di non veder ‘scappare’ il calciatore a zero. Una situazione paradossale, Inter pronta a regalarsi Chiesa low cost, cosa farà la Juve?

Juve spalle al muro, Chiesa e quel futuro in maglia Inter da evitare. La Roma l’alternativa

La Roma rappresenta l’alternativa, i giallorossi potrebbero puntare sul bianconero per sostituire Dybala, ma molto conterà la volontà del calciatore, Inter o Roma? Parola a Chiesa e alla Juve, evitare un anno di stop l’obiettivo dell’entourage del calciatore, un futuro non in nerazzurro la speranza di dirigenti e tifosi bianconeri, con la Juve in parte spalle al muro di fronte al muro del calciatore. I prossimi giorni potrebbero esser quelli decisivi per definire il futuro di Federico Chiesa.