Inter, per la difesa piace Bertola dello Spezia | Il ragazzo è già nel giro della nazionale U21

L’Inter starebbe pensando a un giovane talento in rampa di lancio del calcio italiano per la difesa, già nel giro delle nazionali azzurre, anche se ancora in quelle Under. Si tratta di Nicolò Bertola (21 anni), centrale di difesa di proprietà dello Spezia. E secondo l’edizione odierna di Tuttosport questa sera un osservatore dell’Inter seguirà la partita del giovane difensore, impegnato con l’Italia Under 21 contro i pari età dell’Irlanda.

L’Inter osserva con attenzione Bertola | Stasera un osservatore nerazzurro sarà a vedere l’Under21

Bertola dovrebbe comunque partire dalla panchina, ma l’Inter ne conosce già bene pregi e difetti: alto 192 cm, sta facendo bene con lo Spezia in Serie B, secondo assieme ai compagni dietro al Pisa e con la miglior difesa del torneo (7 reti subite) assieme al Palermo. E il suo agente è Tullio Tinti che a Milano ha già Inzaghi, Bastoni e Darmian. Altro fattore interessante: Bertola ha un contratto in scadenza nel 2025, lo Spezia gli ha proposto un rinnovo a ingaggio raddoppiato da 130mila euro a 260mila più bonus e una clausola di rescissione da 4.5 milioni.

Bertola piace tanto all’Inter | Il prezzo per gennaio si aggira attorno ai 2 milioni di euro

A metà settimana i dirigenti dei liguri vedranno Tinti e Montipò, procuratore che segue il ragazzo in prima persona e se non ci sarà un accordo gli spezzini potrebbero già dare l’addio al giocatore a gennaio in modo da monetizzare. L’estate scorsa il Venezia aveva offerto 1,2 milioni più il portiere brasiliano Oliveira. A 2 milioni, in gennaio, potrebbe essere acquistato. E l’Inter ci sta pensando.