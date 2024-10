Inter, Inzaghi sorride: Buchanan ci sarà contro la Roma?

L’esterno canadese dell’Inter, Tajon Buchanan, ha riportato un grave infortunio alla tibia con la Nazionale durante il ritiro in vista della Copa America. Adesso, però, il calciatore potrebbe essere convocato dopo la sosta.

Inter, si avvicina il ritorno in campo di Buchanan

Il calciatore canadese potrebbe rientrare in squadra tra martedì e mercoledì per iniziare a muovere passi concreti per il rientro in campo, ma sarà difficile rivederlo contro la Roma. Il “Corriere dello Sport” scrive: “È quasi impossibile immaginarlo già convocato per la trasferta in casa della Roma alla ripresa del campionato. Più probabile che venga atteso qualche altro giorno di lavoro.”