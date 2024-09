Inter, migliorano le condizioni di Buchanan: fissata la data del rientro

Nella giornata di ieri, Tajon Buchanan e Barella non si sono allenati in gruppo ad Appiano Gentile. Pertanto, le cose stanno migliorando per il canadese, che presto rientrerà in campo dopo aver subito un grave infortunio e un successivo intervento chirurgico durante l’estate.

Inter, Buchanan migliora sempre di più: ecco quando rientrerà in campo

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il centrocampista canadese dell’Inter dovrebbe riunirsi al gruppo durante la sosta di ottobre, per poi rientrare in squadra alla ripresa del campionato dopo la sosta. Questo è il programma senza imprevisti. Inoltre, da oggi Inzaghi inizierà a pensare alla formazione da utilizzare sabato contro l’Udinese. È logico pensare a qualche variazione rispetto al Derby, tenendo conto della partita di Champions League contro la Stella Rossa di martedì sera.