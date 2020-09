Alle ore 18,00 a San Siro ultima amichevole per l’Inter

Inter-Pisa, le probabili formazioni

Prove di campionato per Inter e Pisa, i nerazzurri di Conte sono reduci dall’allenamento congiunto di ieri contro la Carrarese, mentre la squadra di D’Angelo è uscita sconfitta dal’ultima amichevole disputata contro il Grosseto a Montecatini.

QUI INTER Conte deve rinunciar e a Barella fermo per infortunio, per cui dovremmo vedere Handanovic in porta, in difesa Skriniar, D’Ambrosio e Ranocchia, a centrocampo Hakimi, Agoume, Sensi, Gagliardini e Dalbert, in attacco Sanchez ed Esposito.

QUI PISA D?Angelo deve rinunciare al solo Siega, per cui dovrebbe schierare Loria in porta, in difesa Birindelli, VArnier, Caracciolo e Lisi, a centrocampo Gucher, De Vitis e Marin, Soddimo trequartista dietro alle punte Marconi e Vido.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Ranocchia; Hakimi, Agoume, Sensi, Gagliardini, Dalbert; Sanchez, Esposito All. Conte

PISA (4-3-1-2): Loria; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Marin, De Vitis; Soddimo; Vido, Marconi All. D’Angelo