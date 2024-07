Inter, rinnovo Inzaghi sempre più vicino: ecco la data probabile dell’annuncio

Sempre più vicini alla firma. Simone Inzaghi è a un passo dal rinnovo contrattuale con l’Inter: decisivo l’incontro fra Tullio Tinti e la dirigenza nerazzurra di ieri mattina. Il tecnico firmerà fino al 30 giugno del 2026, con uno stipendio intorno ai 6 milioni e mezzo all’anno più bonus. La scelta è semplice: continuare a lavorare insieme, blindandolo, ma senza avere una scadenza troppo in là nel tempo. L’accordo è in chiusura e ci sono tante chance che venerdì, al momento della presentazione della stagione 2024-25 (con Marotta e Inzaghi come intervistati), si possa arrivare all’accordo ufficiale.

Inter, accordo raggiunto con Inzaghi: guadagnerà 6 milioni e mezzo fino al 2026

Anzi, l’idea è proprio quella, con il sito dell’Inter che ha chiamato a raccolta i giornalisti per raccontare quale sarà la visione per la prossima stagione calcistica. “Venerdì 12 luglio alle ore 17:00, presso l’Inter HQ, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2024/2025. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa”, si legge sul comunicato ufficiale diramato ieri sul sito.

L’altro giorno era stato proprio il direttore sportivo interista, Piero Ausilio a spiegare come le cose si sarebbero infilate nella giusta casella a breve giro di posta. “Col mister ci stiamo lavorando, ma come abbiamo detto e ripetuto, è una cosa che metteremo a posto presto“.