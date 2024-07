Inter, Romano: “Kim? Non credo. Marotta cerca un giocatore diverso, tipo Cabal”

Il messaggio inviato da Marotta ai suoi tifosi negli ultimi giorni è stato molto chiaro: la rosa è al completo, ma la volontà di arrivare a un difensore è ormai limpida agli occhi di tutti, e continuano a piovere nomi su chi sarà il nuovo braccetto sinistro dell’Inter, ma non tutti i profili spuntati sono stati realmente valutati dalla dirigenza neroazzurra.

Inter, smentite le voci su Kim Min-Jae

Attualmente il preferito di Marotta e Ausilio è Cabal del Verona, conteso con la Juventus, che assicurerebbe a Inzaghi un’alternativa di assoluto livello a Bastoni, attualmente unico braccetto sinistro di ruolo; nelle scorse settimane il giocatore che sembrava essere in cima alla lista della dirigenza neroazzurra era Kim del Bayern Monaco, per il quale si stava studiando un prestito con diritto di riscatto.

Le suddette voci sono state però smentite da Fabrizio Romano, che intervenuto sul canale YouTube mondopengwin ha spiegato quali sono le reali intenzioni dell’Inter per la difesa:

«Kim-Inter? Non credo, è una cosa di cui si parla tanto in questi giorni, ma il club cerca un giocatore diverso anche per costi, tipo Cabal del Verona. Kim non è in uscita in prestito dal Bayern, il club vuole tenerlo, credo Kim resterà a Monaco – anche perché è in partenza de Ligt – e l’Inter andrà su un giovane. Ieri c’è stato un incontro con gli agenti di Cabal, si cerca un giovane di prospettiva per la difesa e lui è tra i nomi in lista, poi si capirà se il club andrà su di lui o meno».