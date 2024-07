Inter, Carboni priorità di De Zerbi: continuano i contatti con Ausilio

Nuova telefonata ricevuta in casa Inter. I nerazzurri hanno giocato d’anticipo nel mercato in entrata, arrivando ad acquistare praticamente già a metà della scorsa stagione Taremi e Zielinski a zero. Tuttavia sentiranno richieste per i loro giocatori, specialmente chi potrebbe fare una grande plusvalenza: Valentin Carboni.

Carboni, i contatti proseguono tra l’Inter e il Marsiglia di De Zerbi

Oggi ne parla Fabrizio Romano su X, aggiornando la situazione sul ragazzo e sull’interessamento palesato da tempo del Marsiglia di De Zerbi: Carboni è una priorità per l’OM ed è molto apprezzato dal manager, ma devono ancora trovare la soluzione adeguata per entrambe le squadre, nelle prossime settimane continueranno i contatti. Ancora nulla di certo, ma sicuramente un interesse c’è e l’Inter sta a sentire, dato che il prezzo fissato farebbe scaturire una non piccola plusvalenza nelle casse nerazzurre: almeno 30 milioni di euro.