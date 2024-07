Inter, arrivato Taremi. Previste per venerdì le visite mediche per il terzo attaccante di Inzaghi

Questi sono i giorni di Mehdi Taremi in casa Inter. Il centravanti iraniano è da poco uscito dalla sede dell’Inter con Federico Pastorello e Fernando Couto, collaboratore dell’agente. L’ex attaccante del Porto ha dedicato qualche minuto a stampa e tifosi all’uscita, pronunciando anche il fatidico “Forza Inter” in attesa dell’annuncio ufficiale, che non dovrebbe comunque tardare.

Inter, ecco Taremi: contratto da 3 milioni di euro a stagione fino al 2027

Lo aspetta un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2027: con Zielinski e Martinez, già annunciato, l’Inter ha allungato la rosa a disposizione di Inzaghi e ora l’attenzione è su un nuovo innesto per la difesa. Per venerdì intanto è fissata la seconda parte di visite mediche per il giocatore: il giocatore si recherà al CONI per ottenere l’idoneità domani mattina.