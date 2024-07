Inter, rinnovo Inzaghi: accordo raggiunto | I dettagli

Trovato l'accordo totale tra l'Inter e Inzaghi per il rinnovo fino al 2026

L’Inter e Simone Inzaghi prolungheranno insieme la loro avventura. Secondo il Corriere dello Sport è stata trovata l’intesa per il rinnovo del contratto dell’allenatore campione d’Italia quest’anno con l’Inter. Lunedì è stato il giorno fatidico dell’intesa con il prolungamento fino al 2026 a 6,5 milioni di euro a stagione.

Inter, rinnovo Inzaghi: inserimento del bonus scudetto

Oltre al rinnovo si premeva molto sull’inserimento del bonus scudetto, che andrà a superare il milione in caso di ennesimo tricolore per i nerazzurri. Sulla durata del contratto alla fine si è scelto di proseguire fino al 2026 come voleva il club, con l’entourage di Inzaghi che avrebbe preferito fino al 2027. L’annuncio ufficiale ci sarà questa settimana, molto probabilmente entro venerdì quando ci sarà la conferenza stampa di inizio stagione di Marotta e Inzaghi.