Inter, trovato l’accordo con il Marsiglia per Carboni | I dettagli

Tutto fatto per la cessione dell'argentino in Francia

Come anticipato le scorse settimane da Ausilio, quest’estate i tifosi dell’Inter non avrebbero assistito a cessioni di big come si temeva, ma nella lista degli incedibili non era mai figurato Valentin Carboni, uno dei prospetti più interessanti del vivaio dei neroazzurri degli ultimi anni, reduce da un’esperienza positiva al Monza in questa stagione.

Inter, Valentin Carboni a un passo dalla Francia

Il giovane attaccante argentino ha attirato a sè, nel corso della passata stagione, gli occhi di svariati club in giro per l’Europa, ma la cifra richiesta da Marotta per il suo baby-fenomeno (35/40 milioni) ha spento l’interesse di molti di essi, ad eccezione del Marsiglia, che nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo verbale per il giocatore.

Come riferito da Canal+, il club francese avrebbe trovato l’intesa sia con l’Inter che con Carboni, ma il trasferimento potrà essere definito solo dopo la finale di Copa America in cui il calciatore sarà impegnato, in modo da regalare a De Zerbi l’attaccante di cui necessita, in attesa anche di Alexis Sanchez, sempre più vicino al ritorno.