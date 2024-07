Inter, Valentin Carboni in uscita: interesse del Marsiglia di De Zerbi

Interesse dell’Olympique Marsiglia su Valentin Carboni, la squadra di De Zerbi vuole il talento argentino dell’Inter che è in uscita. Secondo FootMercato l’interesse è concreto e sono stati avviati già i primi contatti. I francesi sono decisi e forti sul giocatore sulla quale anche la dirigenza approva l’operazione. Il calciatore in questo momento è impegnato con la nazionale argentina in Copa America, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’accellerata.

Inter, il costo di Valentin Carboni è elevato

L’Inter valuta Valentin Carboni con un costo elevato vista la giovane età (classe 2004) e le prospettive qualitative del calciatore. La trattativa è iniziata con riscontri positivi e seguiranno ulteriori aggiornamenti. L’argentino ha un contratto che gli scadrà con il club nerazzurro nel 2028, e inoltre parteciperà anche alle prossime Olimpiadi di Parigi questa estate, oltre alla Copa America.