Inter, tesoretto Valentin Carboni: la Copa America potrà alzare ancora il prezzo

Dubbio amletico in casa Inter su Valentin Carboni. La convocazione con l’Argentina per la Copa America ha in parte sorpreso anche l’Inter, ora al bivio per il suo gioiello: cederlo per fare cassa e finanziare il mercato o trattenerlo ad Appiano Gentile e puntarci per il futuro.

Inter, dubbio Valentin Carboni: tenerlo o cederlo?

Questo il dubbio sollevato oggi da La Gazzetta dello Sport mentre spiega che la vetrina del prestigioso torneo sudamericano per il club nerazzurro è una manna perché non potrà che alzare il valore del ragazzo, che era già sui 25-30 milioni di euro. Il rischio di un’eventuale cessione sarebbe quello di vedere l’argentino esplodere lontano da Milano e avere una sorta di pentimento. Secondo la rosea dalle parti di Viale della Liberazione valuteranno cosa fare del mancino argentino solo a fine Coppa America, anche in funzione delle offerte. Una cosa però appare certa a questo punto: l’Inter si “siederà a un tavolo per non meno di 35-40 milioni”, si legge. Da non escludere anche un altro anno in prestito o una cessione ‘alla Fabbian’ con annessa recompra.