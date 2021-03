Inter-Sassuolo, la Lega ha ufficializzato la data del recupero

Inter-Sassuolo, la data del recupero

Inter-Sassuolo, valida per la 28^ giornata di Serie A, prevista per sabato 20 marzo 2021, era stata rinviata a causa di numerosi positivi al Covid-19 all’Inter. Non solo 6 positivi; 4 della squadra e 2 dello staff; anche la possibilità di un vero e proprio focolaio alla Pinetina. Il rinvio, che ha generato non poche polemiche, finalmente ha una data di recupero.

Inter-Sassuolo, si gioca il 7 aprile

La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo. La sfida si giocherà mercoledì 7 aprile alle 18.45. L’ultimo giro di tamponi in casa nerazzurra ha dato esito negativo per tutti i giocatori e membri dello staff. I giocatori hanno anche ripreso ad allenarsi nella giornata di lunedì. Una sola nuova positività, che non riguarda però né giocatori né staff. Per questo tutti i nazionali nerazzurri hanno potuto lasciare Milano e rispondere alla convocazioni: Skriniar, Lukaku, Perisic, Brozovic, Eriksen, Radu e Hakimi sono già partiti; gli azzurri Bastoni, Barella e Sensi hanno raggiunto oggi Coverciano. Lo stesso giorno e nello stesso orario si giocherà il recupero della più famosa Juventus-Napoli. Altra gara al centro delle polemiche, rinviata lo scorso 4 ottobre, sempre per motivi relativi ai contagi da Coronavirus. Il match all’Allianz Stadium verrà recuperato il 7 aprile.