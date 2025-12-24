Calciomercato Milan, non solo Fullkrug: Kostic e Arizala nel mirino

Il calciomercato Milan sembra essere un passo avanti rispetto agli altri. A Via Aldo Rossi hanno definito nelle scorse ore l’arrivo di Niclas Fullkrug che potrà scendere in campo già il 2 gennaio sul campo del Cagliari grazie ad una deroga della FIGC. Ma non è finita qua, al Milan sono al lavoro anche per due colpi: Andrj Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, e di Juan David Arizala, esterno sinistro classe 2005 dell’Independiente Medellin.

Calciomercato Milan, a lavoro senza sosta per due novità

La trattativa per Kostic non dovrebbe presentare ostacoli, in realtà sembra essere vicina. Per quanto riguarda il centravanti montenegrino, c’è ancora da trovare la strada da percorrere con il Partizan che chiede almeno 5 milioni di euro per lasciar partire il suo giovane talento.

Kostic è extracomunitario, così come il colombiano Arizala. Il Milan ha due posti liberi e potrebbe quindi tesserarli entrambi senza problemi, ma a Via Aldo Rossi hanno intenzione di attendere e non utilizzare subito le possibilità perché potrebbe aprirsi qualche nuova opportunità di mercato. In attesa di capire meglio come muoversi, i rossoneri sono più vicini a Kostic che potrebbe arrivare a breve.