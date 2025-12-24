Calciomercato Juventus, ostacoli per Frattesi: in corsa anche Fenerbahce e Newcastle

Intorno al calciomercato Juventus le voci per un possibile arrivo di Davide Frattesi diventano sempre più intense. Il giocatore romano non vive bene la sua permanenza ad Appiano Gentile, chiede continuità, ma Cristian Chivu non riesce ad accontentarlo. La Juve ha intenzione di spingere per portarlo a Torino. Operazione non semplice per numerosi motivi.

Calciomercato Juventus, in corsa per Frattesi si inserisce anche il Newcastle

L’interesse della Juventus per Davide Frattesi non è una novità, ma questa volta, se si dovesse trovare l’intesa, potrebbe concretizzarsi. L’Inter per Frattesi chiede una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ragion per cui le strade percorribili non sono tante, attualmente sono soltanto due.

Da una parte un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della Juventus. Dall’altro un profilo come quello di Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 cresciuto nella Juventus Next Gen che sta facendo bene con la maglia del Sassuolo, attualmente in Serie B. La metà del suo cartellino andrebbe alla Juventus, e con una valutazione di circa 25 milioni di euro il bosniaco potrebbe fare da jolly in un’operazione che accontenterebbe sia la Juventus che l’Inter. La Juve dovrà decidere e, nel caso di un vero interesse, deve concretizzare la trattativa quanto prima. Sul giocatore ci sono diverse squadre interessate. Nei giorni scorsi si era parlato dei turchi del Fenerbahce, ma adesso spuntano anche gli inglesi del Newcastle.