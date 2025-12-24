Esclusiva – Mirko Di Natale – Adzic profilo interessante per Gilardino. Affrontare il Pisa con stessa mentalità avuta contro Bologna e Roma

Abbiamo intervistato l’editorialista di Tuttojuve Mirko Di Natale, che era già stato ospite a Sportpaper Tv. Naturalmente l’argomento non poteva che essere la Juventus, il momento che vivono i bianconeri, ed il prossimo confronto che la squadra di Spalletti giocherà a Pisa.

Spalletti dopo un mese e mezzo sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Cosa manca per fare il salto di qualità definitivo.

Secondo me non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, questa Juventus è un pò un ibrido perchè ci sono le idee di un gioco offensivo di Spalletti e ci sono ancora dei vecchi rimasugli di un carattere più conservativo che fa parte del DNA Juventus, Questa squadra non riesce mai a praticare un calcio offensivo al 100% però l’ho rivista fare dei passi importanti. Contro la Roma ho visto una identità di gioco, ho visto una squadra che ha voluto prendersi il risultato, adesso per fare il salto in avanti ed essere all’altezza di chi le è davanti, deve ricostruire la mentalità. Tutto ciò anche anche facendoti aiutare dal mercato di Gennaio, con dei giocatori che sappiano già cosa vuol dire vincere

A Pisa la juve sarà in emergenza difesa, Bremer potrebbe essere tenuto a riposo. Spalletti potrebbe schierare una difesa a 4?

Ogni settimana siamo qui a chiederci se possa essere la volta giusta per vedere la difesa a 4. Effettivamente la Juventus ha molte defezioni, non ci sarà Rugani che rivedremo a fine Gennaio, Bisogna capire come sta Cabal, Bremer si è appena ripreso, ci sarà il ritorno di Koopmeiners, non credo ad oggi che Spalletti possa cambiare radicalmente perchè c’è bisogno di continuità.

Quali sono le insidie della partita di sabato a Pisa?

Sicuramente non bisogna pensare di avere già vinto, contro Bologna e Roma la Juventus è stata molto brava, ma contro le piccole devi ottenere per mentalità i tre punti. Anche essere brutto ,sporco e cattivo ma devi ottenere il risultato. D’altro canto affronti una squadra che in casa concede di più, perchè i risultati migliori li ha ottenuti fuori, vedi Napoli e Milan ma anche con i Cagliari. La squadra di Gilardino non rispecchia le ultime posizioni e può dire la sua. Io starei molto attento perchè devi affrontare il Pisa come lo hai fatto con Bologna e Roma.

Il Pisa deve rinforzare la rosa per poter puntare alla salvezza. Adzic non sembra essere nei piani di Spalletti, potrebbe essere un elemento utile per Gilardino?

Posso dirti che si valuta la possibilità d dare in prestito Adzic, la situazione era già questa durante l’ultima campagna acquisti però Tudor lo volle tenere. Già nello scorso anno ci fu se vogliamo l’errore di volerlo trattenere, perchè Adzic si perse, ha potenzialità per rimanere in Serie A e lo può fare in squadre come Pisa, Lecce, Sassuolo che sono le squadre al momento interessate.