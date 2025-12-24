Calciomercato Inter, pronto il colpaccio a gennaio: accelerata per Palestra

Il calciomercato Inter si appresta a fare il primo colpaccio nel nuovo anno. La società di Viale della Liberazione avrebbe messo nel mirino Palestra, pronto ad approdare ad Appiano Gentile nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Palestra nel mirino

Marco Palestra è finito nel mirino del calciomercato Inter. Di proprietà dell’Atalanta, e attualmente in prestito al Cagliari, il suo nome è già sul taccuino di numerosi diesse. Marco Palestra è finito da subito nel mirino dell’Inter, il suo futuro calcistico potrebbe continuare ad Appiano a partire dalle prossime settimane. Non a caso, i nerazzurri sarebbero a caccia di un esterno destro capace di coprire bene la fascia, considerando il lungo stop di Dumfries (3 mesi). Chivu potrebbe affidarsi a Luis Henrique, ma ad oggi ancora non convince fino in fondo. Inoltre ci sarebbero Darmian, anche lui fermo da tempo e Diouf, ma non sempre ha dato prestazioni di livello.

Anche se Palestra, che viene valutato già tra i 35 e i 40 milioni di euro, sembra caro, l’Inter ha la certezza che potrebbe portarsi a casa uno dei talenti più promettenti nell’intero panorama del calcio italiano.