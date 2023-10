La stagione nerazzurra é iniziata molto bene, nonostante il secondo posto alle spalle del Milan, grazie anche ad Inzaghi, che ha puntato sui nuovi arrivi e sulle vecchie certezze, creando un 11 che sta stregando anche in Europa.

È quindi una priorità per la dirigenza Interista rinnovare molti dei perni della squadra, anche se non in scadenza, per un adeguamento dello stipendio.

Inter, iniziati i contatti per i rinnovi di Lautaro, Dumfries, Barella e Dimarco

Urge in casa nerazzurra blindare le proprie stelle, autori di un grande inizio di stagione e che Marotta e Ausilio non vogliono farsi scappare in estate.

I titolari sulle corsie nerazzurre sono l’ex Verona Federico Dimarco, che é attualmente uno dei migliori interpreti d’Europa nel suo ruolo, e l’ex PSV Denzel Dumfries, i cui contratti sono attualmente in scadenza rispettivamente nel 2026 e nel 2025, ma nonostante ciò i dirigenti sono pronti ad offrire ai loro esterni un contratto quinquennale raddoppiando i loro ingaggi, facendoli arrivare entrambi a 4 mln circa.

Per i due giocatori con il valore più alto nella rosa nerazzurra, stiamo ovviamente parlando del capitano Lautaro Martinez e del numero 23 Barella i contratti sono entrambi in scadenza nel 2026 e con uno stipendio netto intorno ai 6,5 mln netti, e, se per l’ex Cagliari si proverà a chiudere per la stessa cifra, per Lautaro, Marotta dovrà fare uno sforzo in più, dato che si teme che il suo agente possa arrivare in Viale della