Ederson, brasiliano in forza all’Atalanta, è uno dei migliori talenti classe 1998. La società bergamasca, per il centrocampista brasiliano, che piace anche all’Inter, la Juventus fa sul serio e sfida l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, non lascerà partire il suo gioiello se non verranno versati i milioni del suo valore chiesti dalla società.

Inter, si punta in alto: Ederson dell’Atalanta nel mirino

Per portare via il brasiliano da Bergamo sono necessari 60 milioni di euro. Il prezzo è alto, e questo farà desistere qualche pretendente. Ma solo a quel prezzo, e solo se il giocatore spingerà per partire, chiedendo la cessione, i Percassi e D’Amico lasceranno partire il brasiliano. Nel caso di una sua partenza, la dirigenza della Dea provvederà a cercare un sostituto. La società sta valutando Asllani, mediano classe 2002 in uscita dal’Inter, che potrebbe valere sui 14 milioni, questo potrebbe anche agevolare l’Inter, magari inserendo la contropartita così il prezzo da pagare scende.

Non solo Asllani, gli orobici valutano anche altri identikit per il sostituto: l’ultimo nome è Djibril Sow, centrocampista classe 1997 del Siviglia.