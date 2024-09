Inter-Stella Rossa, probabili formazioni e dove vederla

La vittoria seppur sofferta contro la Stella Rossa ha ridato morale ai nerazzurri, che vogliono riprendere il cammino sia in Champions che in campionato. Diversi i cambi per Inzaghi, da Pavard e Zielinski fino a Taremi. La gara di domani andrà in onda su Sky.

Inter-Stella Rossa, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All. S. Inzaghi

Stella Rossa (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. All, Milojevic