Inter stellare e Thuram on fire. A San Siro Inzaghi vince in lungo e in largo contro Gasperini (4-0)

L'Inter è già in formato Scudetto vincendo contro l'Atalanta con il risultato mai in discussione

L’Inter parte forte anzi fortissimo e nei primi 10 minuti trova due gol prima con Thuram che provoca l’autogol di Djimsiti e Barella che tira fuori dal cilindro un capolavoro dai 20 metri al volo. Al 27′ Thuram calcia in area e trova un’altra deviazione ma stavolta il pallone finisce sul palo.

L’Inter domina e dilaga contro l’Atalanta

Il secondo tempo comincia come era iniziato il primo con l’Inter aggressiva e che rifila subito il 3-0 con Thuram che approfitta di una dormita in area degli uomini di Gasperini e batte Carnesecchi con la punta. Al 56′ arriva la doppietta dell’attaccante francese con un gol fotocopia a quello precedente e Inzaghi cala il poker a San Siro. Tre punti pesantissimi per i nerazzurri che arrivano alla prima sosta nel migliore dei modi.

Tabellino del match

Reti: 3′ aut. Djimsiti, 10′ Barella, 47′ 56′ Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (61′ Carlos Augusto); Darmian, Barella (79′ Frattesi), Chalanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (79′ Taremi), Lautaro (83′ Arnautovic). All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (58′ Toloi), Pasalic, Ederson, Zappacosta (79′ Palestra); Samardzic (79′ De Ketelaere), Brescianini; Retegui. All. Gasperini

Arbitro: Matteo Marchetti

Ammoniti: 45+1′ De Roon, 53′ Retegui